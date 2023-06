Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen-West (ots)

Am Samstag, den 10.06.2023, gegen 21:00 Uhr, kam es zwischen einem 32-jährigen Fahrradfahrer und einem 39-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Bruchwiesenstraße zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrradfahrer war dabei derart alkoholisiert, dass er sein Fahrrad nicht mehr sicher in der Spur halten konnte und von der Fahrbahn abkam, sodass der E-Scooter-Fahrer auswich und beide zu Boden fielen. Der Fahrradfahrer verletzte sich am linken Unterarm und an der linken Augenbraue. Der E-Scooter-Fahrer erlitt eine Schürfwunde am rechten Bein. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Fahrradfahrer ergab einen Wert von 1,32 Promille.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell