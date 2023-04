Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: 14jähriges Mädchen aus Bückeburg vermisst

Seit Montag, den 17.04.2023, wird die 14jährige Jacqueline Abdi aus Bückeburg vermisst.

Die Vermisste wurde zuletzt gegen 07.45 Uhr an ihrer Schule im Unterwallweg in Bückeburg gesehen. Einen letztmaligen telefonischen Kontakt zu den Eltern gab es durch das Mädchen am selben Tag gegen 18.00 Uhr, seitdem ist die 14jährige unbekannten Aufenthalts.

Die Schülerin hat bei einer normalen Statur und einer Körpergröße von 165cm ein sehr gepflegtes Erscheinungsbild. Dazu trägt die Vermisste schwarze lange Haare.

Bekleidet ist die 14jährige mit einer längeren schwarzen Daunensteppjacke und einer schwarzen verwaschenen Jeanshose bzw. mit weißen Schuhen (Sneaker).

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt der Kriminalermittlungsdienst der Polizei Bückeburg, Tel.: 05722/28940, entgegen.

