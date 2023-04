Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Verkehrssicherheitswoche: Geschwindigkeitsverstöße, Fehlende Fahrerlaubnis, falsche Kennzeichen

Nienburg (ots)

(KEM) Seit Montag, den 17.04.2023, führt die Nienburger Polizei eine Verkehrssicherheitswoche im Nienburger Stadtgebiet durch. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Geschwindigkeitsüberwachung an Schulen, Kindergärten sowie Unfallschwerpunkten. Zusätzlich steht die Fahrtüchtigkeit im Fokus der Beamten.

Gestern Vormittag, den 18.04.2023, haben Polizeibeamte einen 19-jährigen Opelfahrer kontrolliert, der ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Darüber hinaus haben die Einsatzkräfte festgestellt, dass an dem PKW falsche Kennzeichen angebracht waren und dieser darüber hinaus nicht zugelassen war. Der junge Mann geriet am Kräher Weg ins Visier der Beamten. Er gab an, auf dem Weg zur Zulassungsstelle zu sein, um den PKW anzumelden. Über einen Führerschein habe er jedoch bislang noch nicht verfügt. Der 19-jährige Berliner muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Ihm wurde zudem die Weiterfahrt untersagt.

Zuvor haben Beamte auch Geschwindigkeitsüberwachungen an KiTa's und Kindergärten durchgeführt. Leider wurden erneut zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Ein Fahrzeugführer, ein 19-jähriger Nienburger, wurde mit 64km/h bei erlaubten 30km/h vor einer KiTa gemessen. Ihn erwarten nun ein Bußgeld von 260 EUR, 2 Punkte sowie 1 Monat Fahrverbot.

"Regelmäßige Updates der Verkehrssicherheitswoche sowie Beiträge zu weiteren spannenden Themen erhalten Interessierte auch auf unserem Facebook-Kanal unter "Polizei Nienburg/Schaumburg". Die Aussage "Bitte folgen" hat hier natürlich eine andere Bedeutung als bei unseren Verkehrskontrollen." erklärt Andrea Kempin, Pressesprecherin der PI Nienburg/Schaumburg, schmunzelnd.

