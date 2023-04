POL-NI: Stadthagen - Bus blockiert Straße

Nienburg (ots) - (KEM) Am frühen Montagmorgen, den 17.04.2023, gegen 3.30 Uhr, hörte ein aufmerksamer Mann in der Fichtestraße ein Poltern sowie anschließende Hilferufe aus einer Nachbarwohnung. In Kenntnis, dass dort ein Senioren-Paar wohnte, alarmierte er die Polizei. Nach einer Türöffnung durch die Nienburger Feuerwehr stellten die Einsatzkräfte einen ...

mehr