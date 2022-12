Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Eigenwilliger Fundhund

Völklingen (ots)

Am Dienstag, gegen 01:00 Uhr, wurde von einer Dame in der Hammerstraße, Geislautern, ein freilaufender Golden Retriever gefunden. Sie setzte ihn auf den Beifahrersitz ihres Fahrzeuges. Von dort konnte er weder von der Finderin noch der Polizei wegbewegt werden. Er knurrte und schnappte beim Versuch, eine Leine an seinem Halsband zu befestigen. Die 21-jährige Besitzerin des Hundes kam zufällig auf ihrer Suche an der Einsatzörtlichkeit vorbei und nahm das Tier in Empfang.

