POL-VK: 50-Jähriger nach Verfolgungsfahrt im Wald gestellt

Völklingen (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04:30 Uhr, kontrollierten Beamte der PI Völklingen einen Transporter in der Straße Im alten Brühl. Es konnte festgestellt werden, dass für das Fahrzeug seit über einem Jahr keine Versicherungsbeiträge mehr gezahlt wurden. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Völklingen VK- DGL Cloosstraße ...

