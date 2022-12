POL-VK: 50-Jähriger nach Verfolgungsfahrt im Wald gestellt

Heusweiler-Eiweiler (ots) - Am Samstag, 17.12.22, ereignete sich gegen 22:30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Großwaldstraße im Ortsteil Eiweiler. Zwei PKW kollidierten mit ihren Außenspiegeln, als sie sich entgegenkamen. Einer der Beteiligten verließ die Unfallstelle widerrechtlich in Richtung Habach. Hinweise bitte an die PI Völklingen unter Tel: 06898/2020. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

mehr