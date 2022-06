BPOL NRW: Verdacht auf "Upskirting" - Beschuldigter greift Bundespolizisten an

Hamm/Bielefeld (ots) - Am Donnerstagabend (09. Juni) kam es in der Regionalbahn 69 auf dem Weg von Bielefeld nach Hamm zu einer Körperverletzung. Nach Einsatzalarmierung sind am Gleis 1 des Hammer Hauptbahnhofs durch die Einsatzkräfte drei Personen festgestellt worden. Nach ersten Erkenntnissen hat ein 28-jähriger Mann im Zug eine junge Frau belästigt. Daraufhin ...

mehr