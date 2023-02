Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest-Meiningsen - Verkehrsunfall mit Flucht

Soest (ots)

Am 22.02.2023 um 06:30 Uhr kam es auf dem Hesweg in Höhe des Friedhofs zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 19-jährige Mitsubishi-Fahrerin aus Soest fuhr in Richtung Deiringsen, als ihr ein unbekannter Lkw-Fahrer entgegen kam. Die Soesterin befürchtete, dass es eng werden könnte und verringerte vorsorglich ihre Geschwindigkeit. Der Lkw behielt seine Geschwindigkeit bei und touchierte die Mitsubishi-Fahrerin mit seinem Heck an ihrer Frontstoßstange. Der Lkw fuhr, ohne anzuhalten, in Richtung Soest weiter. Vermutlich ist der Lkw an der linken Heckstoßstange beschädigt. Eine nähere Beschreibung des Fahrers oder des Lkws, konnte die Soesterin nicht geben. Durch den Zusammenstoß wurde sie leicht verletzt. Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Fahrer oder Lkw machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (ja)

