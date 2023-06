POL-OF: Einbruch in Schule; Fahrraddieb ertappt und geflüchtet; Ladendiebstahl: Helfender Einkaufskunde bitte melden und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Bereich Offenbach

1. Helfender Einkaufskunde bitte melden! Ladendiebstahl - Offenbach

(dj) Nach einem mutmaßlichen Ladendiebstahl am Samstagabend in einem LIDL in der Rowentastraße wird ein bestimmter Augenzeuge gesucht. Gegen 21 Uhr wurden von Mitarbeitern des Marktes zwei mutmaßliche Diebe im Ausgangsbereich gestellt. Zuvor hatte der Zeuge beobachten können, wie das Duo offensichtlich diverse Artikel in einen mitgeführten Rucksack verstaute und anschließend den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen, passierte. Der unbekannte Hinweisgeber teilte seine Beobachtungen den Mitarbeitern mit, sodass diese die Tatverdächtigen aufhalten konnten und die Polizei wenig später die Männer im Alter von 37 und 30 Jahren vorläufig festnehmen konnte. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die mutmaßlichen Ladendiebe entlassen. Der Mitteiler sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

2. Fahrraddieb ertappt und geflüchtet - Offenbach

(jm) Ohne Beute flüchtete ein Unbekannter, der am frühen Donnerstagmorgen beim Versuch ein Pedelec im Starkenburgring zu klauen von einem Zeugen ertappt wurde. Gegen 2.10 Uhr gelangte der Dieb, der ein weißes Hemd trug, über ein Grundstück in der Arndstraße auf das Gelände im Bereich der 20er-Hausnummern. Anschließend hebelte er das Fahrradschloss auf und nahm das hochwertige Pedelec mit. Der korpulente Mann mit kurzgeschorenen Haaren war gerade dabei das Pedelec von dem Grundstück zu schieben, als er von dem Zeugen gestört wurde und umgehend in Richtung Arndstraße davonrannte. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100.

3. Geparkter Skoda Superb bei Unfallflucht beschädigt - Dietzenbach

(dj) Beschädigungen in Höhe von rund 15.0000 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Freitagmittag an einem in der Tannenstraße (einstellige Hausnummern) geparkten Skoda Superb verursacht. Gegen 14.50 Uhr streifte der oder die Unbekannte vermutlich beim Vorbeifahren die linke Fahrzeugseite des schwarzen Skoda und machte sich anschließend aus dem Staub. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen BMW handeln. Die Unfallfluchtermittler bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Unfallflucht auf Supermarktparkplatz - Hanau

(jm) Innerhalb von zehn Minuten ereignete sich am Dienstagmittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße "Kinzigbogen" eine Unfallflucht, bei der ein geparkter Renault Clio angefahren wurde. In der Zeit zwischen 12.55 Uhr und 13.05 Uhr fuhr der Unfallverursacher vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen die hintere rechte Seite des roten Wagens und machte sich anschließend aus dem Staub. Der entstandene Schaden wird auf 2.200 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

2. Einbruch in Schule - Großkrotzenburg

(jm) Einbrecher erbeuteten in der Nacht zum Mittwoch unter anderem Bargeld aus einer Schule in der Schulstraße. Die Täter hatten zunächst die Eingangstür zum Schulgebäude aufgehebelt. Anschließend wurden weitere Türen zu den Räumen aufgebrochen und durchwühlt. Dabei entstand ein hoher Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei bittet Anwohner oder Passanten, die in der Zeit zwischen Dienstagabend, 20 Uhr und Mittwoch, 6.45 Uhr, Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

3. Einbrecher an Poststelle zugange: Ohne Erfolg - Neuberg/Ravolzhausen

(dj) Einbrecher waren am Dienstag zwischen 16 und 21.30 Uhr an einer Poststelle in der Industriestraße zugange. Die Täter hebelten eine Tür zum Heizungsraum auf und versuchten offenbar anschließend vergeblich in die Räumlichkeiten der Filiale zu gelangen. Daher brachen die Unbekannten ihr Vorhaben offensichtlich ab und flüchteten ohne Beute. Nach ersten Einschätzungen liegt der Schaden bei etwa 500 Euro. Die Kriminalpolizei in Hanau hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise werden dankbar unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegengenommen.

Offenbach, 29.06.2023, Pressestelle, David Jesse

