POL-OF: 34-Jähriger leicht verletzt: Zeugensuche nach Streit zwischen zwei Männern - Offenbach

(jm/lei) Noch völlig unklar sind die Hintergründe eines offensichtlich eskalierten Streits zwischen zwei Personen am Mittwochmorgen in der Karlstraße, in dessen Verlauf es wohl auch zu einer Schussabgabe kam.

Um 10.36 Uhr ging über den Polizeinotruf die Mitteilung ein, dass zwei Männer auf der Straße in Höhe der Hausnummer 36 in Streit geraten seien. Zeugen berichteten, dass einer der beiden, ein 34-Jähriger, mit einem Messer und sein Kontrahent mit einer augenscheinlichen Schusswaffe bewaffnet war und beide sich gegenseitig zunächst verbal anfeindeten. Der Streit muss dann augenblicklich später derart ausgeartet sein, dass der 34-Jährige sein Gegenüber mit dem Messer bedroht haben soll. Durch den Kontrahenten kam es annähernd gleichzeitig augenscheinlich zu einer Schussabgabe auf den 34-Jährigen - offensichtlich jedoch mit keiner scharfen Waffe, sondern mutmaßlich mit einer Reizgaswaffe, wodurch der 34-Jährige leichte Augenreizungen erlitt. Anschließend flüchtete der Beteiligte in einem weißen SUV.

Eine der zahlreichen und unmittelbar darauf entsandten Streifen traf den 34-Jährigen kurz darauf im Zuge der Fahndung an und nahm ihn wegen des Verdachts der Bedrohung vorläufig fest; bei ihm stellten sie ein Klappmesser sicher. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Auch zu dem Flüchtigen liegen den Beamten bereits konkrete Hinweise auf dessen Identität vor, die nun jedoch noch verifiziert werden müssen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Anhaltspunkte für eine Gefährdung unbeteiligte Dritter lagen zu keinem Zeitpunkt vor.

Tatzeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 beim Polizeirevier Offenbach zu melden.

Offenbach, 28.06.2023, Pressestelle, Thomas Leipold

