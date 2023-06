Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Biker-Safety-Touren: Es sind noch Plätze frei! - Gelnhausen/Bad Orb/Schlüchtern

Offenbach (ots)

(jm) Das Polizeipräsidium Südosthessen bietet in diesem Jahr erstmalig sogenannte "Biker-Safety-Touren" an - eine Präventionsveranstaltung für Motoradfahrerinnen und Motorradfahrer. Für den Termin am 16.Juli 2023 sind noch Plätze frei. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer geht es bei der "Biker-Safety-Tour" zusammen mit erfahrenen Fahrern der Kradstaffel des Polizeipräsidiums Südosthessen auf ausgewählten Touren mit etwa 90 Kilometern Länge durch den Main-Kinzig-Kreis. Hierbei geben unsere Motorradpolizisten Tipps und Hinweise, wie man das eigene Fahrverhalten nachhaltig sicherer gestalten kann. Vor der Abfahrt wird auch ein kurzer Safety-Check an den Maschinen und der Bekleidung angeboten.

Anmeldung und weitere Informationen zu den Touren sind unter nachfolgendem Link zu finden: https://k.polizei.hessen.de/1670725035

Offenbach, 27.06.2023, Pressestelle, Jennifer Mlotek

