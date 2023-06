Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Mehrere Patienten erfolgreich gerettet - Verkehrsunfall an der Poststraße und Unfall im Wald

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Herdecke (ots)

Die Freiw. Feuerwehr Herdecke war am Mittwoch mehrfach im Einsatz. Mehrere Patienten wurden erfolgreich gerettet.

Ein Verkehrsunfall ereignete sich aus unbekannten Gründen an der Poststraße, Ecke Goethestraße. Ein E-Call System meldete den Unfall um 11:50 Uhr automatisiert. Eventuell sollte ein Patient eingeklemmt sein. Bei Eintreffen waren zwei Fahrzeuge verunfallt. Der Kreuzungsbereich wurde in alle Richtungen gesperrt. Die verunfallten Fahrzeuge wurden gegen Wegrollen gesichert und die Batterien abgeklemmt. Ein Fahrer stieg eigenständig aus seinem Fahrzeug. Er wurde vom Rettungsdienst gesichtet und verweigerte die mitfahrt ins Krankenhaus. Eine Fahrerin wurde patientenschonend durch Vornahme eines Spineboards durch den Kofferraum des Fahrzeuges gerettet und ins Krankenhaus transportiert.

Eine Patientin musste am Nachmittag um 13:21 Uhr aus dem Waldgebiet an der Ender Talstraße gerettet werden. Ein Fahrradfahrer hatte die Frau (33) bewusstlos auf einem Waldweg vorgefunden. Beim Notruf wurde der Einsatzort von der Leitstelle geortet und dem Einsatzleiter digital zugespielt. Die Person wurde auch mit Hilfe des neuen geländegängigen Mehrzweckfahrzeugs ausfindig gemacht und erstversorgt. Anschließend wurde der Notarzt zugeführt und der Patiententransport mit der Schleifkorbtrage wurde am Übergabepunkt zum Rettungswagen (Ender Talstraße) vorbereitet. Die Patientin wurde soweit stabilisiert, dass sie sitzend mit dem Mehrzweckfahrzeug der Feuerwehr aus dem Wald gefahren wurde. Anschließend wurde sie dem Rettungsdienst übergeben. Wieder ein positives Einsatzbeispiel für die Fahrzeuganschaffung im letzten Jahr. Das Fahrzeug hat sich mittlerweile bei mehreren Einsätzen erfolgreich bewährt.

Am frühen Abend rückten die First Responder Kräfte um 17:11 Uhr noch zu einer medizinischen Erstversorgung in den Westender Weg aus.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell