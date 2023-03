Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 25-Jähriger greift Bahnmitarbeiter an - Bundespolizisten nehmen Gesuchten fest - Fast zwei Jahre Haft

Bochum (ots)

Heute Nacht (3. März) soll ein junger Mann in der S 1 am Bochumer Hauptbahnhof einen Zugbegleiter angegriffen haben. Bundespolizisten nahmen ihn fest. Er wurde bereits per Haftbefehl gesucht.

Gegen 1:15 Uhr wurde die Bundespolizei in Bochum über einen aggressiven Mann in der S 1 von Dortmund nach Bochum informiert. Während der Fahrt soll der 25-Jährige einen Bahnmitarbeiter angegriffen haben. Zudem soll er keinen gültigen Fahrschein vorgewiesen haben. Einsatzkräfte nahmen den Mann bei Ankunft im Bochumer Hauptbahnhof fest und ermittelten dabei, dass die Staatsanwaltschaft Göttingen nach ihm fahnden ließ.

Das Amtsgericht Göttingen hatte ihn wegen Landfriedensbruch, tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte, gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt.

Der Verurteilte zeigte sich während der Festnahme unkooperativ und prahlte mit seinen Taten. Bundespolizisten verhafteten den deutschen Staatsbürger und brachten ihn bis Anfang 2025 in eine Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell