Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Verstärkung bei der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf - Über 60 neue Kolleginnen und Kollegen vereidigt

Düsseldorf (ots)

Allen Grund zur Freude gab es am vergangenen Montag (27.02.2023) und heutigen Donnerstag (02.03.2023) bei der Bundespolizeiinspektion Flughafen Düsseldorf. Über 60 Laufbahnabsolventinnen und Laufbahnabsolventen wurden hier vereidigt. Ihren Dienst werden die Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger künftig am Flughafen Düsseldorf verrichten und damit für einen spürbaren Personalzuwachs sorgen.

In seiner Begrüßungsrede hob der Leiter der Bundespolizeiinspektion Flughafen Düsseldorf, Leitender Polizeidirektor Klaus Kirsch, hervor: "Ich freue mich, Sie heute nach bestandener Laufbahnprüfung in der Bundespolizeiinspektion Flughafen Düsseldorf begrüßen zu dürfen. Erfahrene und hilfsbereite Kolleginnen und Kollegen werden an ihrer Seite stehen und Sie bei der Wahrnehmung ihrer anspruchsvollen Polizeiarbeit unterstützen. Ich wünsche Ihnen einen guten Start und viel Erfolg."

Mit ihrem Diensteid verpflichten sich die neuen Polizeimeisterinnen und Polizeimeister, das Grundgesetz und alle in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetze zu wahren und ihre Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen. Sie übernehmen damit persönliche Verantwortung für den Rechtsstaat und für die Menschen in diesem Land.

Die jungen Beamtinnen und Beamte begannen ihre zweieinhalbjährige Ausbildung zur Polizeimeisterin und zum Polizeimeister in den im gesamten Bundesgebiet verteilten Aus- und Fortbildungszentren der Bundespolizei. Ihnen machte es die während dieser Zeit herrschenden Corona-Pandemie nicht einfach. Viele theoretischen Lerninhalte mussten über Onlineschulungen durchgeführt werden. Final abgeschlossen wurde ihre Ausbildung dann durch eine Laufbahnprüfung, in welcher die Auszubildenden ihr Wissen unter Beweis stellen mussten, um nunmehr gut vorbereitet ins Berufsleben als Polizistin und Polizist einsteigen zu können.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin