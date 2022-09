Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter mit schwarzem Fahrrad entblößt sich vor 14-jährigen Mädchen in Waldau: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Waldau:

Ein unbekannter Mann hat sich am gestrigen Dienstagnachmittag vor zwei 14 Jahre alten Mädchen in der Stegerwaldstraße in Kassel-Waldau entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Es soll sich um einen 50 bis 60 Jahre alten und 1,80 Meter großen Mann gehandelt haben, der eine kurze Jeanshose sowie ein blaues T-Shirt trug und mit einem älteren schwarzen Fahrrad unterwegs war.

Die beiden 14-Jährigen aus Kassel hatten direkt nach der Tat um 17 Uhr über den Notruf 110 die Polizei alarmiert. Wie sie den Beamten des Polizeireviers Ost schilderten, hatte sie der Mann auf einer Grünfläche neben der Schule zunächst angestarrt, sich anschließend in einer Entfernung von wenigen Metern vor ihnen entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Die beiden Mädchen rannten daraufhin auf das Schulgelände. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zur Festnahme des Täters.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 12 der Kasseler Kripo geführt. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

