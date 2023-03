Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Flucht in Gangelt - Kokain im Verkaufswert von 25.000 EUR beschlagnahmt

Aachen, Heinsberg, Gangelt, Geilenkirchen, Essen (ots)

Zum Bereich der Bundespolizei Aachen gehört auch der Grenzbereich zu den Niederlanden im Raum Heinsberg. Hier hatten die Beamten der Bundespolizei am Mittwoch, den 01.03.23 gegen 16:00 Uhr, ein besonderes Augenmerk auf ein aus den Niederlanden eingereistes Fahrzeug bei Gangelt. Der 23-jährige guineische Fahrer konnte bei der Überprüfung seiner Person lediglich eine Duldung der Stadt Essen vorlegen. Diese berechtigt nicht zum Grenzübertritt. Daher bestand bei dem sichtlich nervös erscheinenden Mann der Verdacht der unerlaubten Einreise. Der weiteren Kontrolle versuchte er sich zu Fuß durch Flucht zu entziehen. Nach einem kurzen Sprint konnte er durch die Beamten vorläufig festgenommen werden. Das Fahrzeug und die Person wurden nun gründlich durchsucht. Dabei entdeckten die Bundespolizisten im Motorraum 2 Tüten mit einer weißen Substanz. Diese stellte sich später als Kokain heraus und brachte mehr als 312 Gramm auf die Waage. Durch die Zollfahndung wurde der 23-Jährige in den Polizeigewahrsam verbracht. Am 02.03.23 wurde durch die Staatsanwaltschaft Aachen Haftbefehl beim Amtsgericht Geilenkirchen beantragt.

