Hauptzollamt Aachen

HZA-AC: Zoll beschlagnahmt gefälschte Transportgenehmigung

LKW wird auf dem Rasthof "Aachener Land Süd" mit Parkkralle festgesetzt

Aachen (ots)

Bei einer LKW-Kontrolle auf dem Rasthof "Aachener Land Süd" beschlagnahmten Beamte des Hauptzollamtes Aachen am Samstagnachmittag eine offensichtlich gefälschte Transportgenehmigung. Gegen den nordmazedonischen LKW-Fahrer wurde vor Ort ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet und eine Sicherheitsleistung in Höhe von 8.000 Euro verhängt. Der Zoll beschlagnahmte in der jüngsten Vergangenheit bereits mehrfach gefälschte Transportgenehmigungen.

Die Fälschung fiel den Zöllnern bei der Durchsicht der Frachtpapiere auf. Nach Rücksprache mit der Aachener Staatsanwaltschaft wurde auch gegen den Verantwortlichen der nordmazedonischen Firma ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet. Dies wurde dem Beschuldigten telefonisch bekannt gegeben. Der Zoll untersagte dem LKW-Fahrer die Weiterfahrt bis zur Zahlung der Sicherheitsleistung. Sicherheitsleistungen können zur Durchführung eines Strafverfahrens festgelegt werden, wenn der Beschuldigte keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat.

Um das Fahrverbort durchzusetzen, wurde der LKW mit einer Parkkralle gesichert. Der Verantwortliche der Firma kündigte an, die Sicherheitsleistung am kommenden Montag zahlen zu wollen. Dieser Ankündigung kam er auch nach, so dass sein Fahrer die Reise vorgestern fortsetzen konnte.

