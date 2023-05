Hauptzollamt Aachen

HZA-AC: Aachener Zoll beschlagnahmt 490 Gramm Haschisch

Aachen (ots)

Im Rahmen der Überwachung des Grenzverkehrs aus den Niederlanden und Belgien beschlagnahmten Beamte des Hauptzollamts Aachen bei einer verdachtslosen Kontrolle 490 Gramm Haschisch. Nach der Einreise zogen sie einen aus den Niederlanden kommenden PKW von der Autobahn A 4 auf die Ausfahrt Laurensberg. Auf Befragen gab der 30-jährige Fahrer an, in der Nähe von Amsterdam und dort in einem Spielcasino gewesen zu sein. Die Frage nach mitgeführten Betäubungsmitteln verneinte er. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten im Handschuhfach 490 Gramm Haschisch in Folie verschweißt. Die Zöllner*innen nahmen den Mann vorläufig fest. Da er keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte, informierten sie zuständigkeitshalber die Polizei. Das Zollfahndungsamt Essen führt die weiteren Ermittlungen wegen unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln.

Original-Content von: Hauptzollamt Aachen, übermittelt durch news aktuell