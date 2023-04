Hauptzollamt Aachen

HZA-AC: Hauptzollamt Aachen - Bewirb Dich jetzt! Duales Studium beim Zoll - Du im Team für mehr Gerechtigkeit

Aachen (ots)

Interessierte, die einen Studienplatz suchen, können sich bis zum 15. April 2023 beim Hauptzollamt Aachen bewerben. Der Zoll bietet ein spannendes und abwechslungsreiches Aufgabenfeld und einen sicheren Arbeitsplatz. Als familienfreundlicher Arbeitgeber genießt die Vereinbarkeit von Beruf und Familie hohe Priorität, unterstützt durch den hohen Grad der Digitalisierung im beruflichen Arbeitsumfeld. Das duale Studium im gehobenen Zolldienst dauert drei Jahre und umfasst sechs Semester - gegliedert in drei Semester Fachstudien am Fachbereich Finanzen der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Münster und drei Semester Praxisstudien beim jeweili-gen Ausbildungshauptzollamt. Mit dem Abschluss "Bachelor of Laws (LL.B.)" können die Absolventen in verschiedenen Aufgabenbereichen des Zolls arbeiten und Führungspositionen übernehmen. "Unsere jungen Zöllnerinnen und Zöllner erwartet nach Abschluss des Studiums ein ausgesprochen abwechslungsreiches Aufgabenspektrum in unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern, z.B. Zollabfertigung, Bekämpfung der Schwarzarbeit oder Sachbearbeitung in der Strafsachen- und Bußgeldstelle", so die Leiterin des Hauptzollamts Aachen, Dr. Bernadette Bader. Ausführliche Informationen zu Bewerbung, Auswahlverfahren, Einstellung und Studium beim Zoll sind unter www.zoll.de (Karriere) oder unter www.zoll-karriere.de zu finden. Gerne steht auch die Einstellungsberatung des Hauptzollamts Aachen, Frau Reiche, unter 0241/9091-4020 oder unter einstellung.hza-aachen@zoll.bund.de für Fragen zur Verfügung.

