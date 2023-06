Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Hoher Schaden bei Scheunenbrand

Löschmaßnahmen zogen sich hin - Schlüchtern

Elm

Offenbach (ots)

(lei) Gut 250.000 Euro Sachschaden, so die ersten Schätzungen der Polizei, sind bei einem Scheunenbrand in der Huttener Straße im Stadtteil Elm am späten Montagabend entstanden.

Aus dem Dach des mit Rundballen gefüllten Gebäudes, in dem das Feuer um kurz vor 23 Uhr ausbrach, schlugen bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei bereits hohe Flammen. In der Scheune selbst befanden sich zudem mehrere landwirtschaftliche Fahrzeuge wie ein Radlader, ein Traktor sowie eine Futtermischanlage, die durch die Flammen ebenfalls zerstört wurden. Zwei weitere Schlepper konnten mit leichtem Schaden noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Etliche brennende Rundballen wurden aus dem Brandbereich herausgefahren und in einem nahegelegenen Silo gelöscht. Auf dem Dach der Scheune, die in weiten Teilen abbrannte, befand sich auch eine Photovoltaikanlage, die ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde. Verletzt wurde bei dem Feuer jedoch niemand. Warum es zu dem Brand kam, ist derzeit noch völlig unklar. Die Kriminalpolizei wird nun die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen.

Im Zuge der Löschmaßnahmen, die sich über die Nacht hinzogen und um kurz nach halb sieben am Dienstagmorgen abgeschlossen werden konnten, waren unter anderem gut 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Schlüchtern (Innenstadt und weitere Stadtteile), sowie auch das THW eingebunden.

Offenbach, 27.06.2023, Pressestelle, Thomas Leipold

