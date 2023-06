Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt, Zweigstelle Offenbach und des Polizeipräsidiums Südosthessen - Mutmaßlicher Autoeinbrecher geht in Untersuchungshaft

Offenbach (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt, Zweigstelle Offenbach und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, den 26.06.2022

Mutmaßlicher Autoeinbrecher geht in Untersuchungshaft - Heusenstamm

(dj) Am Sonntagmorgen konnte ein mutmaßlicher Autoeinbrecher durch die Polizei festgenommen werden.

Gegen 8.30 Uhr tauchte der 20-Jährige in der Heinrich-von-Stephan-Straße auf und rüttelte offensichtlich an den Türen eines im Carport befindlichen Peugeot 207. Nachdem er diese nicht öffnen konnte, ließ er wohl von seinem Vorhaben ab. Ein Zeuge konnte den Mann bei diesem Versuch beobachten und verständigte sofort die Polizei. Die Beamtinnen und Beamten nahmen den Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen in der Nähe des Tatortes vorläufig fest. Nach ersten Erkenntnissen steht der Beschuldigte im Verdacht kurz zuvor in der Ludwig-Erhard-Straße in einen Opel Astra sowie in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in einen VW T6 eingebrochen zu sein. In diesen Fällen stahl der Mann offensichtlich diverse Zahlungsmittel aus den Fahrzeugen. Bei der Festnahme stellten die Ordnungshüter bei einer Durchsuchung fest, dass der Mann, ohne Wohnsitz in Deutschland, ein Reizstoffsprühflasche und zwei Einhandmesser mit sich führte.

Der 20-Jährige, bei dem die Beamten Beweismittel und Diebesgut sicherstellten, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt, Zweigstelle Offenbach, einer Haftrichterin am Amtsgericht Offenbach vorgeführt. Es erging Untersuchungshaftbefehl wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr, weshalb der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Die Beamten prüfen nun, ob es weitere Einbrüche in diesem Zusammenhang gibt. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Nun werden Zeugen sowie weitere Geschädigte gesucht, die sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach melden.

Offenbach, 26.06.2023, Pressestelle, David Jesse

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell