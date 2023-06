Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Graffiti-Sprüherinnen gesucht, Strohballen auf Anhänger gerieten in Brand, Spendenbetrüger unterwegs: Polizei sucht Zeugen und mögliche weitere Opfer

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Graffiti-Sprüherinnen gesucht - Neu-Isenburg

(lei) In der Offenbacher Straße 76 haben zwei jugendliche Sprüherinnen am Mittwochabend eine Grundstücksmauer mit einem gold- und silberfarbenen Graffiti "verziert". Der Schaden beträgt gut 300 Euro. Zeugen hatten die beiden etwa 16 Jahre alten und 1,65 Meter großen Unbekannten gegen 20.45 Uhr beobachtet und die Polizei verständigt. Eine war schlank und trug ein rosafarbenes Kleid, die andere war kräftiger und mit einem beigen T-Shirt sowie einer schwarzen Leggins bekleidet. Weitere Hinweise zu dem Duo nimmt die Polizei in Neu-Isenburg entgegen (06102 2902-0).

2. Strohballen auf Anhänger gerieten in Brand - B 486 / Langen

(lei) Für eine gut fünfstündige Vollsperrung der Bundesstraße 486 sorgten am Mittwochnachmittag brennende Strohballen, die auf einem LKW-Anhänger transportiert wurden. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 17 Uhr zum Anhalteort des Gespanns - zwischen Koberstädter Straße und Philippseicher Straße - alarmiert. Die geladenen Ballen wurden im Zuge der Brandbekämpfung durch einen Traktor nach und nach abgeladen, wobei die Fahrbahn auf einer größeren Strecke regelrecht einem "Strohlager" glich und zum Teil mittels Handarbeit wieder aufwendig gereinigt werden musste. Warum das Stroh Feuer fing, ist noch unklar; die Ermittlungen dauern. Der Sachschaden kann ebenfalls noch nicht beziffert werden.

3. Spendenbetrüger unterwegs: Polizei sucht Zeugen und mögliche weitere Opfer - Rodgau/Dudenhofen

(lei) Ein Betrüger-Trio war am Mittwochmorgen vor und in einem Supermarkt in der Hegelstraße zugange und in mindestens zwei Fällen auch "erfolgreich". Die beiden jungen Männer und eine Frau hatten dort gegen 10.20 Uhr Menschen angesprochen, unter dem offensichtlichen Vorwand, im Auftrag der Stadt Rodgau Geld für Gehörlose zu sammeln. Einer der Männer (zirka 18 Jahre, 1,80 Meter groß, schlank, schwarze Kurzhaarfrisur, schwarz-rotes T-Shirt mit der Aufschrift "Diesel", schwarze Hose) hatte auf diese Weise in dem Geschäft einer 73-Jährigen zehn Euro abgeluchst. Der zweite Mann (etwa gleichgroß, schwarze lockige Haare, schwarzes T-Shirt mit weißem Aufdruck, weiße lange Hose, Sandalen) hatte zusammen mit der Komplizin (schwarze Haare zum Pferdeschwanz gebunden, weißes T-Shirt, blaue Jeans) draußen auf dem Parkplatz Leute angesprochen, wobei sie nach Zeugenangaben auch hier von mindestens einer noch unbekannten Person Bares ergattern konnten. Nach wenigen Minuten machte sich das Trio aus dem Staub. Die Polizei schließt weitere Geschädigte nicht aus und bittet diese sowie das noch unbekannte Opfer und weitere Tatzeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Offenbacher Kripo zu melden.

Offenbach, 29.06.2023, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell