Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: PKW kommt von der Fahrbahn ab und brennt komplett aus

Gnoien (ots)

Am 14.05.2023, gegen 17:00 Uhr, befuhr eine 29-jährige deutsche Fahrzeugführerin die L23 aus Viecheln kommend in Richtung Gnoien. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte zunächst einen Straßenbaum und kollidierte in weiterer Folge frontal mit einem weiteren Straßenbaum. Ein 27-jähriger Zeuge und Ersthelfer befand sich zum Unfallzeitpunkt direkt hinter dem PKW der 29-Jährigen. Sofort nach dem Unfall schritt der Ersthelfer ein und befreite die 29-jährige Fahrzeugführerin sowie ihr 2-jähriges Kind aus dem PKW, bevor dieser anfing zu brennen. Der Ersthelfer informierte umgehend die Rettungskräfte. Die Fahrzeugführerin wurde mit einem Rettungswagen schwerstverletzt in eine Klinik nach Rostock verbracht. Das 2-jährige Mädchen wurde nach ersten Erkenntnissen leichtverletzt und mit einem Rettungshubschrauber, ebenso in die Klinik nach Rostock, verbracht. Zur genauen Ermittlung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger der DEKRA angefordert. Der PKW brannte in weiterer Folge vollständig aus. Eine Schadenshöhe liegt derzeit noch nicht vor.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei Güstrow.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell