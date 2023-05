Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Bankmitarbeiter schützt ältere Dame vor Trickbetrug und sichert somit 48.000 Euro

Güstrow (ots)

Gegen 15:30 Uhr des 11.05.2023 betrat die 78-jährige Rentnerin die Filiale der Ostseesparkasse in Satow im Landkreis Rostock, um am Schalter 48.000 Euro abzuheben. Ein aufmerksamer Mitarbeiter der Bank wirkte feinfühlig auf die Dame ein und hinterfragte ihr Vorhaben. Die Rentnerin gab an, per einen Anruf darüber informiert worden zu sein, dass ihr Sohn einen Verkehrsunfall verursacht habe und er nur gegen eine Kautionszahlung in Höhe von 48.000 Euro wieder aus dem Gewahrsam entlassen werden würde.

Der Mitarbeiter der Bank informierte umgehend die Polizei über den Sachverhalt. Im Rahmen erster Ermittlungshandlungen wurde klar, dass die Dame beinahe dieser dreisten Betrugsmasche aufgesessen wäre.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen obliegen der Kriminalpolizei.

In diesem Kontext rät Polizei zur besonderen Vorsicht: Trickstraftaten sind vielfältig und Trickdiebe erfinderisch, geschickt sowie schauspielerisch begabt und erschleichen sich so das Vertrauen von Senioren. Hier sind z.B. Angehörige, Nachbarn und Betreuer gefragt. Sprechen Sie mit Senioren über die perfiden Maschen der Betrüger. Tipps zu diesem Thema findet man im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell