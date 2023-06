Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Krozingen-Hausen: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitag, 23.06.2023, zwischen 08:00 Uhr und 08:30 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 31 ein Verkehrsunfall, bei welchem der Verursacher unerlaubt die Unfallstelle verließ, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr die Geschädigte mit ihrem Auto von Bad Krozingen in Richtung Breisach, als ein entgegenkommender dunkler Pkw (vermutlich Kleinwagen) plötzlich nach links in Richtung Hausen abbog. Um eine Kollision zu verhindern, musste die Geschädigte eine Vollbremsung durchführen. Hierauf geriet ihr Auto ins Schleudern und touchierte mit dem Fahrzeugheck die Leitplanke. Der entstandene Sachschaden am Auto beträgt rund 800 Euro.

Der Fahrer des Verursacherfahrzeugs setzte seine Fahrt ohne Anzuhalten fort.

Das Polizeirevier Müllheim (Tel.: 07631/1788-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zum flüchtigen Kleinwagen oder zum Unfallhergang geben können.

RM/PK

