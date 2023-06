Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gundelfingen: Diebstahl von auffälligem Fahrzeug - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

In Gundelfingen wurde in der Hansjakobstraße, im Zeitraum vom Mittwoch, 21.06.2023 bis Donnerstag, 22.06.2023, ein auffälliges Fahrzeug aus einer Einzelgarage in einem Mehrfamilienhaus entwendet.

Das Fahrzeug der Marke Bombardier, Typ "Outlander 600" in der Farbe Minzgrün ist als landwirtschaftliche Zugmaschine zugelassen und mit auffälligen Extras ausgestattet:

- abklappbarer Wildträger hinten auf Anhängerkupplung - Hundetransportbox auf extra Träger, am Fahrzeug hinten montiert - Anhängerkupplung vorne, Eigenbau - Transportbox Farbe schwarz, original "Outlander", - Rammschutz vorne am Fahrzeug mit Arbeitsscheinwerfern (LED)

Der Polizeiposten Gundelfingen (Tel. 0761/503659-0) sucht Zeugen, die Hinweise zum gestohlenen Fahrzeug geben können. Das Polizeirevier Freiburg-Nord nimmt ebenfalls rund um die Uhr Hinweise entgegen (0761/882-4221).

