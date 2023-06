Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Motorradfahrer gerät auf Gegenfahrbahn - Einsatz von Helikopter

Freiburg (ots)

Mit seiner Yamaha befuhr am Freitag, 23.06.2023 gegen 18.10 Uhr ein 60 Jahre alter Mann die L 148 aus Fahrtrichtung Wehr kommend in Richtung Todtmoos. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers kam er im Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Der 60-jährige wurde auf die Motorhaube aufgeladen und prallte mit dem behelmten Kopf gegen die Frontscheibe. Anschließend stürzte er auf die Fahrbahn. Durch einen Rettungshubschrauber wurde der Motorradfahrer in eine Klinik geflogen. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. An der Yamaha entstand Sachschaden von rund 6000 Euro. Der Sachschaden am Pkw ist nicht bekannt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war die Feuerwehr Todtmoos mit drei Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften vor Ort.

md/tb

