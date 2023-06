Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen/ Wallbach: Brand bei Grünschnittanlage

Freiburg (ots)

An mehreren Stellen der Grünschnittabfallanlage in der Feldstraße gab es am Sonntag, 25.06.2023 gegen 07.20 Uhr mehrere Brandherde. Beim Eintreffen der Feuerwehr schwelten diese und brannten teilweise mit offener Flamme. Der Grünschnitthaufen musste durch die Feuerwehr Bad Säckingen-Wallbach vollständig ausgehoben werden, um kleinere Glutnester unter den Blättern zu löschen. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften vor Ort.

md/tb

