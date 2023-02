Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Zur falschen Zeit am falschen Ort

Blutprobe und Führerscheinsicherstellung

Wesel (ots)

Am Donnerstag gegen 11.35 Uhr stand ein 38-jähriger Kriminalbeamter an einer Kasse eines Getränkemarktes an der Rudolf-Diesel-Straße. Der Polizist war dort in seiner Freizeit, um einzukaufen.

Vor ihm stand ein 65-jähriger Mann aus Hünxe in der Warteschlange an der Kasse, der seiner Meinung nach stark nach Alkohol roch.

Der Kriminalbeamte konnte anschließend beobachten, wie der Hünxer in ein Auto stieg und die Schermbecker Landstraße in Richtung Hünxe befuhr. Daraufhin rief der Polizist seine Kollegen zur Unterstützung an.

Eine Streifenwagenbesatzung konnte den 65-Jährigen kurz hinter der Kreuzung Schermbecker Landstraße / Am Schornacker in einer Haltebucht anhalten.

Bei der Kontrolle nahmen die Beamten ebenfalls starken Alkoholgeruch wahr. Ein daraufhin durchgeführter Alcotest verlief positiv.

Ein Arzt entnahm dem Hünxer eine Blutprobe. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher.

Den 65-Jährigen erwartet jetzt ein Strafverfahren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell