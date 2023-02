Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Jugendliche sprechen Kindergartenkinder durch Zaun an

Moers (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 13:15 Uhr sprachen zwei männliche Personen Kinder durch den Zaun der Kindertagesstätte an der Konrad-Adenauer-Straße an.

Nach Angaben der Kinder habe man ihnen Süßigkeiten verkaufen wollen und sie aufgefordert über den Zaun zu klettern.

Die Kinder gingen nicht auf das Angebot ein und suchten eine Betreuerin auf. Diese verständigte die Polizei.

Bei einer Befragung der Kinder stellte sich heraus, dass es sich bei den männlichen Personen augenscheinlich um zwei Schüler im Alter von 15 bis 16 Jahren handelt. Einer der Jugendlichen trug einen weißen Pullover, der Andere einen hellen Schal.

Die Kinder haben sich in dieser Situation vorbildlich verhalten. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen zum Vorfall. Diese können sich bei der Polizei in Moers unter Tel.: 02841 / 171-0 melden.

Die Kreispolizeibehörde Wesel gibt Tipps, wie Sie ihre Kinder auf Situationen wie diese vorbereiten können.

Besprechen und üben Sie mit Ihrem Kind, wie es sich in bedrohlichen Situationen verhalten soll, damit es im Notfall richtig reagieren kann:

- Unbekannte mit "Sie" ansprechen - Abstand zu Unbekannten und Pkw halten - Andere Erwachsene um Hilfe bitten - Laut schreien und dadurch Aufmerksamkeit erregen - Weglaufen - Notruf 110

Und vertrauen Sie auf den Selbstschutz Ihres Kindes.

sw.

