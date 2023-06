POL-FR: Murg: Zaun von Fahrzeug beschädigt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots) - Bötzingen- Am Samstag 24.06.2023 parkte gegen 19:40 Uhr ein Autofahrer seinen Audi in der Steinstraße direkt am Bahnübergang. Die dazugehörende Bahnschranke hatte der Mann wohl übersehen. Als sich dann ein Zug näherte, schloss sich die Bahnschranke und beschädigte das darunter stehende Fahrzeug. Am Pkw entstand Lackschaden, die Schranke wurde nicht beschädigt. Medienrückfragen bitte an: ...

