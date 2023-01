Polizei Eschwege

POL-ESW: Essen auf Herd angebrannt; Schaden 150 Euro

Eschwege (ots)

Polizei Hessisch Lichtenau

Einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei hat ein Junge in der Henri-Dunant-Straße in Hessisch Lichtenau ausgelöst, der sich gestern Nachmittag kurzzeitig allein in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses aufhielt.

Der 11-Jährige wollte sich gegen 16.30 Uhr in der Küche Essen auf dem Herd zubereiten, vergaß den eingestellten Herd aber, so dass die angebrannte Speise den Rauchmelder auslöste. Der Melder wurde letztlich von einem Nachbarn bemerkt, der das brennende Essen ablöschte und mit dem Jungen anschließend die Wohnung unbeschadet verlassen konnte. Die verständigte Feuerwehr musste bei ihrem Eintreffen dann lediglich die Wohnung durchlüften. Im Anschluss konnte der Junge mit seiner Mutter, die mittlerweile wieder zu Hause war, in die Wohnung zurück. Die Höhe des entstandenen Ruß-und Schmorschadens wird mit 150 Euro angegeben.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

