POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots) - Am vergangenen Wochenende wurden im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Eschwege zwei Zigarettenautomaten gestohlen. In der Nacht zum Sonntag wurde der Automat, der an einer Hauswand in der Bachstraße in Wehretal-Hoheneiche angebracht war, abgehebelt und komplett entwendet. Dadurch entstand ein Schaden von insgesamt ca. 5000 EUR. Nach ersten Ermittlungen dürfte die Tatzeit zwischen Mitternacht und ...

