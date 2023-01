Polizei Eschwege

POL-ESW: Zwei Zigarettenautomaten entwendet

Eschwege (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Eschwege zwei Zigarettenautomaten gestohlen.

In der Nacht zum Sonntag wurde der Automat, der an einer Hauswand in der Bachstraße in Wehretal-Hoheneiche angebracht war, abgehebelt und komplett entwendet. Dadurch entstand ein Schaden von insgesamt ca. 5000 EUR. Nach ersten Ermittlungen dürfte die Tatzeit zwischen Mitternacht und halb eins liegen, so dass die Polizei darum bittet, auffällige Wahrnehmung in diesem Zeitraum der Polizei zu melden.

Ein weiterer Zigarettenautomat wurde in der Straße "Alter Steinweg" in Eschwege gestohlen. Die aufnehmenden Beamten stellten fest, dass der Automat gewaltsam aus der Verankerung der Hauswand "gerissen" wurde. Die Tat ereignete sich in der vergangenen Nacht und wurde gegen 02.12 Uhr festgestellt. Der Schaden wird in diesem Fall mit ca. 4000 EUR angegeben.

Auch hier bitte die Polizei um Hinweise unter T. 05651/9250.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

