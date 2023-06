Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Motorradfahrer mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Mit seinem Motorrad befuhr am Sonntag, 25.06.2023 gegen 15.20 Uhr ein 28 Jahre alter Mann die L 155 von Rickenbach kommend in Richtung Wehr. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er im Scheitelpunkt einer Linkskurve von der Fahrbahn auf den Grünstreifen ab. Dabei stürzte er und verletzte sich. Der 28-jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen. An seiner Maschine entstand Sachschaden von rund 2000 Euro.

