POL-DO: Polizei sucht Frau, die in Lünen mit einer Softairwaffe bedroht wurde

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0159

Am Sonntag, 12.2., beobachteten Zeugen, wie eine Frau durch einen Mann aus einem Wohnhaus mit einer Waffe bedroht wurde. Die Polizei sucht jetzt diese Frau.

Nach unabhängiger Aussage von zwei Zeugen stand gegen 12.20 Uhr in der Jägerstraße ein Mann an einem Fenster in der ersten Etage. Von dort bedrohte er mit einer Langwaffe eine Frau. Die Frau stand mit ihrem Auto nach Aussage der Zeugen augenscheinlich verbotswidrig in der Hofeinfahrt. Bei Eintreffen der Polizei waren die Frau und ihr Auto nicht mehr vor Ort. Die Beamten konnten mit Hilfe der Zeugen die Wohnung des Mannes ausfindig machen und den Selbigen vorläufig festnehmen. In der Wohnung stellten die Beamten die Tatwaffe, eine Softairwaffe, sicher. Weitere Waffen, darunter ein Schwert und ein Wurfmesser, stellten die Beamten ebenfalls sicher und fertigten eine Strafanzeige wegen Bedrohung.

Die Polizei sucht jetzt die Frau, die der Mann bedroht hat. Hinweise bitte an die Kriminalwache unter 0231-132-7441.

