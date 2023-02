POL-DO: Polizei stellt Täter nach Kellereinbruch in der nördlichen Innenstadt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0155 An einem Geschäft in Dortmund-Brackel ist es am Freitagabend (10. Februar) zu einem räuberischen Diebstahl gekommen. Drei Jugendliche entwendeten Hochprozentigen und Kartoffelchips, bedrohten verbal das Personal und schubsten dieses zur Seite. Polizisten nahmen die offenbar alkoholisierten Tatverdächtigen im Nahbereich vorläufig ...

