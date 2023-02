Polizei Dortmund

POL-DO: Räuberischer Diebstahl - Polizei nimmt drei Jugendliche vorläufig fest

Dortmund (ots)

An einem Geschäft in Dortmund-Brackel ist es am Freitagabend (10. Februar) zu einem räuberischen Diebstahl gekommen. Drei Jugendliche entwendeten Hochprozentigen und Kartoffelchips, bedrohten verbal das Personal und schubsten dieses zur Seite. Polizisten nahmen die offenbar alkoholisierten Tatverdächtigen im Nahbereich vorläufig fest.

Kurz vor Ladenschluss, gegen 21:40 Uhr, fielen Mitarbeitern eines Supermarktes an der Flughafenstraße drei junge Männer auf, die offensichtlich einen Ladendiebstahl begangen. Nach Verlassen des Kassenbereichs auf diesen angesprochen, reagierte das Trio direkt aggressiv und drohte dem Personal mit Schlägen. Nach einem kleinen Handgemenge flüchteten die Tatverdächtigen auf der Flughafenstraße in Richtung Süden.

Alarmierte Polizisten trafen zunächst zwei der drei Tatverdächtigen unweit des Tatortes an. Auf Ansprache reagierte das Duo zunächst nicht. Mit deutlicheren Worten wiesen sich die Jugendlichen aus. Während der Kontrolle kippte plötzlich die Stimmung und die jungen Männer verhielten sich äußerst unkooperativ, aggressiv und begannen die Beamten zu beleidigen. In der Folge stieß der dritte Tatverdächtige zur Gruppe, wodurch die Stimmung noch mehr aufheizte. Als das Trio sich entschloss auf die Einsatzkräfte zuzugehen, drohten diese das DEIG sowie den Einsatz des Pfeffersprays an.

Mit Unterstützungskräften beruhigte sich die Situation. Verletzt wurde niemand. Die immer noch aggressiven Dortmunder (15,15,17) wurden vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht. Die Tatbeute konnte bei ihnen nicht aufgefunden werden. Freiwillige Alkoholtests verliefen positiv. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben. Strafverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls und Beleidigung sind eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell