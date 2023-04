Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Dirkes Allee

Falscher Handwerker stiehlt Schmuck aus der Wohnung einer 878-Jährigen

Coesfeld (ots)

Bereits am Dienstag, den 18. April 2023, gegen ca. 11.30 Uhr, klingelte eine unbekannte männliche Person an der Wohnungstür einer 88-jährigen Havixbeckerin und gab sich als Handwerker aus. Er gab weiterhin an, dass im Nachbarhaus, ein Rohrbruch festgestellt worden wäre. Er müsste kurz in der Wohnung nachschauen, ob alles in Ordnung sei. Der unbekannte Mann ging zuerst ins Badezimmer und forderte die Seniorin auf, den Duschkopf festzuhalten. Anschließend ging der unbekannte Mann in weitere Räume der Wohnung. Nach ca. 2 bis 3 Minuten kam der unbekannte Mann zurück und gab an, dass alles in Ordnung sei. Danach verließ er die Wohnung. Da der Unbekannte keine Arbeitskleidung trug, kam es der 88-Jährigen im Nachhinein doch verdächtig vor. Sie verständigte den Hausmeister des Wohnhauses. Dieser teilte ihr mit, dass er keine Firma bzgl. eines Rohrbruchs / Wasserschaden beauftragt habe. Erst einige Tage später stellte sie den Diebstahl diverser Schmuckstücke fest und bringt den Diebstahl im Zusammenhang mit dem falschen Handwerker. Sie verständigt die Polizei.

Die Havixbeckerin kann den Täter wie folgt beschreiben:

-männliche Person -ca. 40 - 50 Jahre alt -170 cm groß -dunkle Haare -dunkle Bekleidung -der Mann sprach sehr gut Deutsch

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

