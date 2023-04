Coesfeld (ots) - Während des Wochenendes haben Unbekannte in Ascheberg-Herbern ihr Unwesen getrieben. An der Forsthövel-Forsthöveler Straße drangen Einbrecher in eine Scheune ein, in der sie einen Wohnwagen aufbrachen und durchsuchten. Sie entwendeten einen Schlüssel. Die Tatzeit liegt zwischen 23.59 Uhr am Samstag (22.04.23) und 11 Uhr am Sonntag (23.04.23). Nichts gestohlen haben Unbekannte aus einer Scheune am ...

mehr