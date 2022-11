LPI-EF: Gelegenheit macht Diebe

Landkreis Sömmerda (ots) - Auf einen Fahrradabstellraum hatten es Diebe in Elxleben a.d. Gera abgesehen. Am Montagmorgen stellten Anwohner das Fehlen von gleich mehreren Rädern fest. Diebe hatten den Fahrradabstellraum in der Thomas-Müntzer-Straße zwischen dem 10.11.2022 und 14.11.2022 aufgebrochen und einen Maschendrahtzaun beschädigt. Dabei verursachen die Unbekannten 1.000 Euro Sachschaden. Die Diebe stahlen gleich vier Fahrräder und zwei Helme im Wert von mehr als ...

