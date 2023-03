Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Versammlungslage in Schwerin am 20.03.2023

Schwerin (ots)

Am gestrigen Abend fand ab 19.00 Uhr eine politische Veranstaltung im Schweriner Rathaus am Markt statt, an der ca. 80 Personen teilnahmen. Die Schweriner Polizei gewährleistete dabei den Schutz der Veranstaltung. Zeitgleich fand auf dem Markplatz eine Gegenversammlung statt, an der ca. 50 Personen teilnahmen. Als die Veranstaltung im Rathaus endete, kam es zu gegenseitigen Unmutsbekundungen zwischen den Besuchern und den Teilnehmern der Gegenversammlung sowie zwei Beleidigungen zum Nachteil politischer Mandatsträger. Die Polizei hat in diesem Zusammenhang Strafanzeigen gefertigt. Zu weiteren nennenswerten Störungen kam es nicht.

