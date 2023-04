Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bei privatem Handyverkauf: Diebe flüchten mit iPhone nach Faustschlag ins Gesicht; Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Bei einem privaten Handyverkauf wurde ein 21-Jähriger am gestrigen Donnerstagabend in der Weserstraße in Kassel Opfer eines räuberischen Diebstahls. Der junge Mann aus Lohfelden hatte sein iPhone 14 Pro Max im Wert von ca. 1.000 Euro zuvor im Internet zum Verkauf angeboten, woraufhin sich einer der späteren Täter bei ihm gemeldet hatte. Schließlich vereinbarten sie am gestrigen Abend um 18:30 Uhr ein Treffen vor einem Hochhaus am Altmarkt, bei dem sich der vermeintliche Kaufinteressent und sein Begleiter als dreiste Diebe entpuppten. Während einer der Täter das Mobiltelefon zur genauen Betrachtung erhielt, zählte sein Komplize bereits das Geld, mit dem das Handy angeblich bezahlt werden sollte. Plötzlich rannte der Unbekannte mit dem iPhone weg. Als sein Komplize mit dem Geld anschließend ebenfalls flüchten wollte, konnte der 21-Jährige ihn zunächst noch festhalten. Nach einem Faustschlag ins Gesicht des Bestohlenen gelang es dem zweiten Täter jedoch, sich loszureißen und zu entkommen. Das Opfer erlitt Verletzungen, weshalb Rettungskräfte ihn zur Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus brachten. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei nach den beiden Dieben verliefen ohne Erfolg. Von ihnen liegt folgende Beschreibung vor:

1. Männlich, 20 bis 25 Jahre, dunklerer Teint, trug ein weißes T-Shirt und eine schwarze Jacke

2. Männlich, 20 bis 25 Jahre, ca. 1,75 Meter, kurze schwarze Haare, dunklerer Teint, komplett schwarz gekleidet

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100.

