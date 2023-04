Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Firmengebäude in Fuldatal-Ihringshausen: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Fuldatal-Ihringshausen: Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Donnerstag in eine Umzugsfirma in der Dörnbergstraße in Ihringshausen eingebrochen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen im Bereich des Tatorts beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Die Tatzeit lässt sich nach derzeitigem Ermittlungsstand auf den Zeitraum zwischen dem gestrigen Mittwochabend, 19:30 Uhr, und heute, 7:00 Uhr, eingrenzen. Wie die zur Anzeigenaufnahme am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, waren der oder die Täter über die Haupteingangstür, die sie gewaltsam aufbrachen, in das Gebäude gelangt. Dort durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertsachen und erbeuteten einen E-Scooter. In welche Richtung die Täter anschließend flüchteten, ist derzeit nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

