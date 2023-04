Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Etwas unruhige Ostern gehen zu Ende - Die Wochenendbilanz der Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Idar-Oberstein (ots)

Zwischen Karfreitag und Ostermontag wurden insgesamt 109 Vorgänge aufgenommen und bearbeitet. Die 109 Vorgänge lassen sich in 15 Verkehrsunfälle, 30 Strafanzeigen und 64 sonstige Vorgänge (wie bspw. hilflose Personen, Pannenfahrzeuge, etc.) aufschlüsseln. Zeit für die Ostereiersuche war nur bedingt vorhanden.

Karfreitag, 07.04.:

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Bereich der Hohlstraße, in der Nähe eines Clubhauses zu einer Schlägerei, bei dem insgesamt 4 Personen beteiligt waren. Auslöser war ein Streitgespräch zwischen zwei männlichen Personen, welches sich anschließend zu einer handfesten Auseinandersetzung entwickelte. Zwei, zunächst unbeteiligte Personen versuchten zu schlichten, wurden aber ebenfalls durch den Aggressor körperlich angegangen und leicht verletzt. Alle Anwesenden waren erheblich alkoholisiert. Eine Person musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Idar-Oberstein verbracht werden.

Ostersamstag, 08.04.:

Gegen 07:00 Uhr morgens konnten die Kollegen eine Trunkenheitsfahrt mittels Roller verhindern. Der Verantwortliche wollte sich nach Streitigkeiten von der Örtlichkeit entfernen, konnte jedoch vorher durch die Beamten kontrolliert werden. Der Verantwortliche war sichtlich alkoholisiert, was sich auch im darauffolgenden Atemalkoholtest so wiederspiegelte. Er pustete am frühen Morgen ca. 3 Promille. Der Schlüssel des Rollers wurde präventiv sichergestellt und die männliche Person zur Ausnüchterung und Beobachtung ins Klinikum verbracht.

Ostersonntag, 09.04.:

Der Ostersonntag verlief, im Vergleich zu den anderen Tagen, ohne nennenswerte Vorkommnisse.

Ostermontag, 10.04.:

Am Nachmittag wurde durch mehrere Personen eine Schlägerei zwischen zwei Familien im Bereich des Elefantenspielplatzes, Nähe der Finkenbergstraße, gemeldet. Laut Zeugenaussagen waren ca. 7 Personen an der Schlägerei beteiligt, weshalb die Örtlichkeit mit starken Kräften aufgesucht wurde. Die Streitparteien wurden voneinander getrennt und anschließend befragt. Dennoch ist der Auslöser der Auseinandersetzung unklar und bedarf weiterer Ermittlungen.

In der Nacht von Montag auf Dienstag sollte ein Motorrad im Bereich der Emil-Kirchmann-Brücke kontrolliert werden. Das mit zwei Personen besetzte Kraftrad missachtet jedoch die Anhaltesignale und flüchtet. Noch in der Mainzer Straße in Idar-Oberstein springt der Sozius von dem Zweirad ab und der Fahrer setzt seine Flucht weiter fort. Diese erstreckt sich über mehrere Stadtteile von Idar-Oberstein und Ortslagen der VG Herrstein/Rhaunen, bis der 22-jährige Fahrzeugführer aus Idar-Oberstein schließlich in der Ortslage Oberwörresbach gestellt und festgenommen werden kann. Hierbei stellt sich heraus, dass der junge Mann keinen Führerschein besitzt und zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Des Weiteren ist das Motorrad der Marke 'Suzuki' nicht zugelassen und das angebrachte Kennzeichen gefälscht. Zur Feststellung einer möglichen Fahruntauglichkeit wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurden gegen ihn gleich mehrere Ermittlungsverfahren, u.a. wegen der Durchführung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, eingeleitet.

