Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Pkw zerkratzt

Rhaunen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein in der Ortslage Rhaunen abgestellter weißer SUV der Marke Chrysler mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt auf dem Parkplatz in der Straße "in den Mühlbitzen" nahe dem Park Mühlenbitze. Der entstandene Sachschaden wird auf einen unteren fünfstelligen Eurobereich geschätzt.

Derzeit liegen keine Hinweise zu Tatverdächtigen vor. Sachdienliche Hinweise werden durch die Polizeiinspektion Idar-Oberstein, unter der Tel.: 06781-5610 oder per E-Mail: piIdar-Oberstein.Wache@polizei.rlp.de entgegen genommen.

