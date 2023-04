Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: PKW bei Marktschule beschädigt

Idar-Oberstein (ots)

Am Ostermontag, 10.04.2023, wurde im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 17:20 Uhr ein parkender PKW durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Bei dem beschädigten Auto handelt es sich um einen markant rotfarbenen VW Golf, der auf dem Parkplatz "Am Markt", direkt in der ersten Parkreihe nebenseitig der ehemaligen Marktschule abgestellt war. Der flüchtige Unfallfahrer verursachte einen Schaden im mittleren vierstellen Bereich. Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein sucht potentielle Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen oder dem flüchtigen Verursache geben können.

