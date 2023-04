Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Exhibitionistische Handlungen auf der Straße

Birkenfeld (ots)

Am Samstag, den 09.04.2023, gegen 03.30 Uhr befuhr eine PKW-Fahrerin die Achtstraße in Birkenfeld von der Maiwiese kommend. Vor einer ortsansässigen Kneipe befanden sich mehrere Personen auf der Straße, wobei eine männliche Person auf der Straße stand und deren Weiterfahrt versperrte. Nach einer gewissen Wartezeit sprach die Fahrerin den Mann durch die geöffnete Seitenscheibe an und bat diesen die Fahrbahn zu räumen. Aus unerfindlichen Gründen begann der Mann sich am Unterkörper vollständig zu entkleiden und zeigte der Frau demonstrativ das Hinterteil und sein Gemächt. Unbekleidet trat er zum PKW und wollte die Fahrertür öffnen. Den günstigen Moment nutzend konnte die Frau eigener Aussage nach sichtlich schockiert die Weiterfahrt mit ihrem Beifahrer fortsetzen und meldete sich aufgeregt bei hiesiger Polizei. Anhand der guten Beschreibung der Person sowie dessen getragener Kleidung konnte der Mann vor Ort ausfindig gemacht werden. Dieser verweigerte jedoch die Angaben seiner Personalien. Da der Mann jedoch bereits polizeilich bekannt ist, konnte dessen Identität zweifelsfrei festgestellt werden. Diesen erwartet nun eine Strafanzeige. Weiterhin erwartet ihn durch das Nichtnennen seiner Personalien eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Zeugen dieser verbotenen freizügigen Handlung melden sich bitte bei hiesiger Polizei unter der 06782-9910.

