Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verfolgungsfahrt mit Motorrad

Idar-Oberstein (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag soll durch Beamte der Polizei Idar-Oberstein ein Motorrad im Bereich der Emil-Kirchmann-Brücke kontrolliert werden. Das mit zwei Personen besetzte Kraftrad missachtet jedoch die Anhaltesignale und flüchtet. Noch in der Mainzer Straße in Idar-Oberstein springt der Sozius von dem Zweirad ab und der Fahrer setzt seine Flucht weiter fort. Diese erstreckt sich über mehrere Stadtteile von Idar-Oberstein und Ortslagen der VG Herrstein/Rhaunen, bis der 22-jährige Fahrzeugführer aus Idar-Oberstein schließlich in der Ortslage Oberwörresbach gestellt und festgenommen werden kann. Hierbei stellt sich heraus, dass der junge Mann keinen Führerschein besitzt und zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Des Weiteren ist das Motorrad der Marke 'Suzuki' nicht zugelassen und das angebrachte Kennzeichen gefälscht. Zur Feststellung einer möglichen Fahruntauglichkeit wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurden gegen ihn gleich mehrere Ermittlungsverfahren, u.a. wegen der Durchführung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, eingeleitet.

